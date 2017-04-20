Сьогодні Тернопільщині потрібні бухгалтери, інженери, водії та кухарі

Ситуація на ринку праці Тернопільщини дещо стабілізувалась. У січні-березні цього року порівняно з відповідним минулорічним періодом кількість працівників, яких роботодавці попередили про очікуване вивільнення, зменшилась у 2,5 раза.

Майже наполовину розширилось коло роботодавців, які подали вакансії в місцеві центри зайнятості. Кількість самих вакансій зросла на 42,6 відсотка. На 1 квітня 2017-го актуальними були 2930 вакансій, у тому числі для робітників – 1858, для службовців – 840, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки, – 232. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Роботодавцям нині потрібні менеджери, бухгалтери, адміністратори, інженери, водії автотранспортних засобів, трактористи, кухарі, будівельники, перукарі, автослюсарі, швачки, підсобні робітники, прибиральники приміщень та територій, вантажники.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 4 безробітних. Найбільшим таке навантаження було на Шумщині – 36 осіб зі статусом безробітного, найменшим в Тернополі та Тернопільському районі – 1 безробітний.

«З початку цього року за сприяння місцевих центрів зайнятості працевлаштовано понад 6,5 тисячі осіб, з них 2,1 тисячі безробітних, – зазначив Василь Олещук. – Завдяки виплатам роботодавцям компенсацій витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування місцями праці забезпечено 138 осіб зі статусом безробітного. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 916 безробітних. Проходили професійне навчання або підвищували кваліфікацію майже 2 тисячі шукачів роботи. Завершили таке навчання 799 осіб, з них 579 вже працюють».

На 1 квітня 2017 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 11,9 тисячі безробітних. Серед них майже половина – жінки. Молодь віком до 35 років склала 35%, робітники – 45%, службовці – 38%. Значною є частка осіб з вищою освітою (42,9%), а у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості таких аж 76 відсотків.

Допомогу по безробіттю протягом першого кварталу 2017-го отримували 10294 безробітних. Середній розмір цієї допомоги з початку року зріс на 5,8 відсотка і у березні становив 1870 гривень 36 копійок.