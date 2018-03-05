Такого масового зібрання ніхто не очікував, – військові пенсіонери Тернопільщини відстоюють свої права

4 березня 2018 року в залі засідань обласної ради відбулося велелюдне зібрання ветеранів і пенсіонерів силових структур області. В роботі цього масового громадського заходу прийняли участь заступники голови Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації Олександр Варакута і Володимир Воронін, голова постійної комісії з питань територіальної оборони, оборонно-масової, мобілізаційної роботи, взаємодії із воєнізованими формуваннями Михайло Чорний, – повідомляє Громадська рада при Тернопільській облдержадміністрації.

Такого масового зібрання ніхто не очікував, навіть всі проходи в залі були заповнені активістами краю небайдужими до своїх пенсійних проблем.

Для підтримки цього всеукраїнського руху щодо захисту своїх прав ветеранів і пенсіонерів, які підпадають під дію Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ( в редакції від 19.12.2017р.), до Тернополя прибув потужний десант депутатів Верховної ради України у складі Андрія Немировського, Сергія Капліна і Миколи Люшняка.

Запальні промови та цінні пропозиції надійшли під час обговорення невідкладних спільних дій від активістів і народних обранців. Йшлося про масштабний наступ на законні права військових пенсіонерів, які ініціюються міністром соціальної політики України Андрієм Ревою та іншими високопосадовцями Кабінету Міністрів України на чолі із його керманичем Володимиром Гройсманом.

Прийнято одноголосно наступні рішення:

1. Висловити недовіру міністру соціальної політики України Андрію Реві за антинародну політику та запропонувати Кабінету Міністрів України звільнити його з посади очільника такого важливого міністерства.

2. Створити і затвердити склад координаційного штабу із представників всіх силових структур краю у який увійшли представники пенсіонерів Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

3. Підтримати пропозицію із створення Конфедерації профспілкових та ветеранських організацій силових структур України для проведення заходів щодо захисту своїх законних прав на справедливе пенсійне забезпечення військовослужбовців.

4. Провести акцію підтримки Верховного Суду України 12 березня 2018 року щодо запровадження судової практики розгляду пенсійних справ із урахуванням повного грошового забезпечення під час нарахування пенсій (із всіма надбавками отриманими на службі).

Висловлювалася впевненість про те, що цей досвід і практика стане взірцем для аналогічних об’єднавчих процесів інших громадських об’єднань (освіти, медицини тощо), як прикладу впливу і примусу на органи влади – не дерибанити бюджети для олігархічних і чиновницьких угрупувань, а виконувати свої конституційні функції із захисту інтересів народу України.

Отже рух ветеранів і пенсіонерів військової служби почав набирати нові оберти.