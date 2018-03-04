На Тернопільщині діти травмуються біля школи і вчаться у холодних класах (відео)

В школі на Тернопільщині діти травмуються через нерозчищену територію і вчаться у холодних класах. У одній із шкіл розгорівся скандал після того, як школярка зламала руку на вході до закладу. Дитина впала на вході, адже там було слизько, не розчищено і не посипано. Батьки кажуть, що це не єдина небезпека, яка чигає на дітей у цій школі. З даху звисають бурульки і шматки шиферу, а у класах лише десять градусів тепла.

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