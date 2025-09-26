На Чортківщині пенсіонер опинився під колесами авто: деталі ДТП

Ввечері 25 вересня на автодорозі “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, у селі Торське, трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 63-річний пенсіонер отримав травми.

Події аварії

Приблизно о 21:20 пенсіонер опинився під колесами автомобіля Volkswagen Phaeton. За попередньою інформацією, чоловік знаходився на проїжджій частині дороги поза межами пішохідного переходу, коли стався інцидент.

Стан потерпілого та дії медиків

Внаслідок ДТП пенсіонер отримав переломи та інші тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала його до лікарні. Медики зазначили, що його стан стабільний, але потребує подальшого лікування.

Водій та перевірка

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Водій автомобіля, за попередніми даними, був тверезий. Однак для підтвердження цього у нього було взято зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Подальше розслідування

Поліція продовжує розслідування обставин ДТП. Деталі інциденту уточнюються. Водієві можуть бути висунуті звинувачення, якщо його дії виявляться неналежними.