Тернопільська лікарня, на відміну від Хмельницької, купує якісні сертифіковані засоби індивідуального захисту?

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» визначена опорним закладом першої хвилі по наданню медичної допомоги дітям хворим на COVID-19 в Тернопільській області та має необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту персоналу, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус.

Нещодавно лікарня провела закупівлю якісних сертифікованих засобів індивідуального захисту, – про це повідомляє головний лікар Андрій Артимович.

Через введення надзвичайної ситуації в країні переговори стосовно цієї закупівлі проводились в режимі онлайн, шляхом відео-зв’язку. За результатами переговорів було складено протокол і опубліковано в системі Прозоро.

Таким чином придбано гіпоалергенні тришарові одноразові маски від виробника «Долфі-Україна» м. Дніпро, Україна. Заводи, що належать Медпак Свісс Груп, відповідають вимогам систем управління якістю ISO 9001 та ISO 13485, а також Європейським Директивам 93/42 / EEC Додаток II Стаття 3. Виробничий цикл, впроваджений на заводах, відповідає ISO 4074, – інформує головний лікар.

Всі вимоги щодо постачальника витримані, відповідно до чинного законодавства.

У той же час, за словами Андрія Артимовича, в ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було поставлено вироби з нетканих матеріалів (Код за ДК 021:2015 3955) , які забезпечив ФОП Посвистак Галина Василівна (види діяльності: Код КВЕД 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Код КВЕД 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (основний)), який провів лише одну дану закупівлю.

Придбання нами лише якісних засобів індивідуального захисту дозволяє надійно захищати персонал закладу від інфекційних захворювань, що підтверджується результатами систематичного скринінгу захворюваності працівників. На даний момент в КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» не має хворих працівників, які надавали спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Це підтверджує високу якість та ефективність придбаних засобів індивідуального захисту, – каже головний лікар.