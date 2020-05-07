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Новини Тернополя 

Тернопільська лікарня, на відміну від Хмельницької, купує якісні сертифіковані засоби індивідуального захисту?

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Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» визначена опорним закладом першої хвилі по наданню медичної допомоги дітям хворим на COVID-19 в Тернопільській області та має необхідне обладнання та засоби індивідуального захисту персоналу, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус.

Нещодавно лікарня провела закупівлю якісних сертифікованих засобів індивідуального захисту, – про це повідомляє головний лікар Андрій Артимович.

Через введення надзвичайної ситуації в країні переговори стосовно цієї закупівлі проводились в режимі онлайн, шляхом відео-зв’язку. За результатами переговорів було складено протокол і опубліковано в системі Прозоро.

Таким чином придбано гіпоалергенні тришарові одноразові маски від виробника «Долфі-Україна» м. Дніпро, Україна. Заводи, що належать Медпак Свісс Груп, відповідають вимогам систем управління якістю ISO 9001 та ISO 13485, а також Європейським Директивам 93/42 / EEC Додаток II Стаття 3. Виробничий цикл, впроваджений на заводах, відповідає ISO 4074, – інформує головний лікар.

  • Всі вимоги щодо постачальника витримані, відповідно до чинного законодавства.

У той же час, за словами Андрія Артимовича, в ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було поставлено вироби з нетканих матеріалів (Код за ДК 021:2015 3955) , які забезпечив ФОП Посвистак Галина Василівна (види діяльності: Код КВЕД 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Код КВЕД 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (основний)), який провів лише одну дану закупівлю.

  • Придбання нами лише якісних засобів індивідуального захисту дозволяє надійно захищати персонал закладу від інфекційних захворювань, що підтверджується результатами систематичного скринінгу захворюваності працівників. На даний момент в КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» не має хворих працівників, які надавали спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з COVID-19. Це підтверджує високу якість та ефективність придбаних засобів індивідуального захисту, – каже головний лікар.

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