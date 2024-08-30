Чим відрізняється корм для стерилізованих кішок від звичайного?

Сухий корм для стерилізованих котів розроблений з урахуванням потреб тварин після стерилізації. Ця процедура змінює гормональний фон, що впливає на метаболізм, апетит і рівень активності. Після таких змін у стерилізованих котів зростає ризик набору зайвої ваги, ожиріння і розвитку сечокам’яної хвороби. У виробництві корму враховуються ці особливості. Це допомагає підтримувати здоров’я кішки на оптимальному рівні.

Головні особливості сухого корму для стерилізованих котів

Основною особливістю раціону стерилізованих котів вважається знижена калорійність. Це допомагає контролювати вагу тварини, запобігаючи набору зайвих кілограмів. У складі представлено багато білка та зменшена кількість жиру. Це забезпечує тварину необхідною енергією без надлишкових калорій.

Сухий корм для стерилізованих котів має й інші переваги:

Контролюється апетит. Стерилізовані коти завжди мають підвищений апетит через зміни у гормональному фоні. Такий продукт містить інгредієнти для контролю апетиту і запобігання переїданню. Це досягається завдяки додаванню розчинної клітковини, яка створює відчуття ситості. У складі є необхідні мікроелементи. Продукт збагачений вітамінами та мінералами, що забезпечують підтримку здоров’я кота. Вітаміни групи B, вітамін E та необхідні жирні кислоти підтримують здоров’я шерсті, шкіри та імунної системи. Підтримується здоров’я сечовивідної системи. Сухий корм для стерилізованих котів містить інгредієнти для підтримки здоров’я сечовивідної системи. Стерилізація збільшує ризик розвитку сечокам’яної хвороби, тому у їжі пропонується знижений вміст магнію, фосфору та кальцію. Такий склад запобігає утворенню каменів у сечовому міхурі. У складі високий вміст білка. Тваринний білок необхідний для підтримки м’язової маси котів. Це важливо для забезпечення достатнього рівня енергії та підтримки активності тварини.

Попри знижену калорійність, корм зберігає високу смакову привабливість. Це досягається за допомогою використання якісних інгредієнтів і натуральних ароматизаторів. Такі інгредієнти подобаються котам та допомагають уникнути відмови від їжі.

Види кормів для стерилізованих котів

На сайті HOME FOOD пропонується декілька видів сухого корма, які підходять для стерилізованих кішок:

Беззернові – розроблені для котів з чутливістю до злакових. Такі продукти не містять пшеницю, кукурудзу, рис та інші зернові. Основу беззернових кормів становить високий вміст білка з м’яса або риби. Гіпоалергенні – призначені для котів, схильних до харчових алергій. Вони виготовляються з обмеженої кількості інгредієнтів, не містять потенційних алергенів. В таких продуктах використовують альтернативні джерела білка та легкозасвоювані вуглеводи. Корм з м’ясом – орієнтовані на забезпечення тварин необхідним білком. До складу входить м’ясо курки, яловичини. Він підходить для котів з активним способом життя, бо допомагає підтримувати м’язову масу. Корм з рибою – виготовляються з використанням лосося, тунця. Риба містить Омега-3 й Омега-6. Вони сприяють здоров’ю шкіри й шерсті, підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

Великий вибір дозволяє підібрати сухий продукт для домашнього улюбленця, враховуючи його особливості здоров’я та потреби.