Чортків на листівках із доповненою реальністю

Триває реалізація проєкту «Кишенькове місто. Чортків у 3D форматі» від гранту ReHERIT, яким спільно займаються ГО «Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства ІНІЦІАТИВА», Чортківська міська рада та компанія Skeiron.

Команда працює над скануванням великих історичних будівель, що є першим, необхідним кроком до оцифрування пам’ятки архітектури. Такі детальні сканування архітектурного об’єкта дають можливість виконувати проєктні реставраційні креслення, що допоможе у відновленні історичної будівлі у її автентичному вигляді.

«В один момент наша компанія вирішила, що нам потрібний «крутий продукт», який можна було б позиціонувати як сувенір. Щоб кожна людина, яка приїздить у певний куточок країни змогла взяти із собою «шматочок» того міста. Так і виникла ідея виготовлення листівок із доповненою реальністю», – розповідає один із працівників компанії Юрій Преподобний.

На даний момент листівки такого формату в Україні є лише з львівськими пам’ятками архітектури, а невдовзі з’являться сувенірні картки із зображеннями головних перлин Чорткова. Спеціалісти компанії Skeiron вже почали працювати над створенням листівок.

Перший етап на шляху до появи чудо-сувеніра – фотографування та сканування визначеної пам’ятки архітектури. Це досить клопітка та об’ємна праця. До прикладу, щоб на листівці в повній красі та величі з’явився Домініканський костел, споруду з усіх сторін відзняли та сфотографували. Вийшло не багато не мало – 2300 знімків.

Загалом у Чорткові відсканують вісім об’єктів:

– годинникова вежа та торгові ряди (ХІХ – поч. ХХ ст.);

– Чортківський замок (ХVІІ ст.);

– церква Вознесіння Господнього (ХVІІ ст.);

– церква Успіння (ХVІ ст.);

– костел св. Станіслава (ХVІІ ст.);

– нова синагога (поч. ХХ ст.);

– ратуша (поч. ХХ ст.);

– монастир сестер Ордену Милосердя (ХVІІІ ст.).

Після оцифрування планують створити 600 комплектів безкоштовних листівок доповненої реальності для мешканців міста та туристів, які приїдуть до Чорткова. На вигляд – це звичайні картки із фотографією пам’ятки архітектури. Але все змінюється, коли на листівку наводиш гаджет із увімкнутим спеціальним додатком. Зображення оживає і стає об’ємним. Кожен може зблизька насолодитися красою представлених об’єктів. Крім того, у додатку буде ще і супровідна розповідь про історію створення та цікаві факти про ту чи іншу будівлю.