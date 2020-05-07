Коли волонтери спрямовують усі зусилля на допомогу медикам, влада тисне на бізнес, – випадок у Козові

Про перешкоди ведення бізнесу в смт Козова, що на Тернопільщині, розповідає місцевий підприємець Володимир Гач. За його словами, влада у час пандемії не припиняє перевірки у своїх інтересах. Тож бізнесмен обіцяє після карантину зібрати мітинг під селищною радою, – пише Терен.

– У час пандемії, коли волонтери спрямовують усі зусилля на допомогу медикам, наш селищний голова дуже багато часу та енергії витрачає для того, щоб тиснути на бізнес, – розповідає у себе на сторінці Володимир Гач. – Я власник автомийки, сплачую податки, створюю нові робочі місця та підтримую благодійні проекти. Натомість отримую нескінченні перевірки та незрозумілі рекомендації щодо підтримки кандидатів на виборах.

Володимир Гач подає приклади випадків, коли здійснювався тиск влади на його бізнес. Як звертає увагу підприємець, це безпідставні звинувачення у самозахопленні ділянки чи у незаконному водовідведенні.

– Також між моєю ділянкою під автомийку і дорогою є клаптик комунальної землі, через який проходить виїзд та заїзд, – додає Володимир Гач. – Я ще швидше написав заяву стосовно цієї землі, мені її не надали. Хоча, як інвестор, я мав право користуватись цієї ділянкою.

Як голова Спілки захисту прав підприємців Володимир Гач закликає усіх охочих після карантину зібратись і висловити свою позицію.

Фото, відео з допису