Тернопільська міськрада оголосила про відкриття рахунку для допомоги жертвам ракетного обстрілу

Тернопільська міська рада оголосила про відкриття спеціального рахунку для збору коштів на підтримку постраждалих внаслідок ракетної атаки 19 листопада.

Міська влада закликає бізнесменів та небайдужих громадян долучитися до допомоги родинам, які втратили житло та майно, а також до відновлення зруйнованих закладів освіти, культури та спорту.

🔷 Реквізити для переказу:

ЄДРПОУ : 39483390

Розрахунковий рахунок : UA718201720314251005301089169

Банк : Державна казначейська служба України

Призначення платежу: благодійна допомога постраждалим від російських обстрілів 19.11.2025р.

Міська рада гарантує звітування про використання коштів за їх цільовим призначенням.