У Тернополі неподалік епіцентрів вибухів знайшли нерозірваний «Шахед»

19 листопада під час масованої атаки на Тернопіль російський ударний БПЛА типу «Шахед» впав неподалік епіцентрів вибухів. На щастя, дрон не здетонував, а вибухотехніки поліції та піротехніки ДСНС оперативно приступили до нейтралізації загрози.

За словами головного поліцейського області, Сергія Зюбаненка, при огляді фахівці виявили серйозну загрозу: термобарична бойова частина дрону застрягла в отворі, і пошкоджений підривник міг спровокувати детонацію. Враховуючи величезний ризик, вибухотехніки працювали в надзвичайно складних умовах, застосовуючи спеціальне обладнання для безпечного зняття бойової частини.

Після цього небезпечні елементи були транспортувані та знищені контрольованим підривом у визначеному місці. Завдяки їхній роботі вдалося запобігти можливим масштабним руйнуванням і врятувати багато людських життів.

Поліція звертається до громадян з важливим попередженням: при виявленні нерозірваних боєприпасів або підозрілих предметів, не наближатися і не торкатися їх. Негайно повідомляйте про знахідку за номерами телефонів 101 або 102.

“Кожен, хто залучений до таких операцій, щоденно ризикує своїм життям заради безпеки людей та міста”, — зазначив Сергій Зюбаненко, висловлюючи вдячність всім, хто працює на передовій боротьби з терористичною загрозою.