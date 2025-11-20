З перших днів став на захист Батьківщини, – на війні загинув Андрій Война

Товстенська громада знову в скорботі, повідомляють у селищній раді.

У бою за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув житель села Лисівці – солдат ВОЙНА Андрій Іванович, 02.09.1984 року народження.

Оператор безпілотних літальних апаратів 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів гірсько-штурмового батальону управління в/ч А4267, він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Вірний військовій присязі, відданий своїй землі й народу, Андрій Іванович до останнього подиху боровся з ворогом. Та підступний ворожий вогонь обірвав його життя…

У серці воїна жила глибока любов до своєї сім’ї та України. Біль непоправної втрати Героя сьогодні розділяє вся наша громада. Це тяжка рана для рідних і для всіх, хто знав і шанував Андрія.