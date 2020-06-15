Тернопільська вишивальниця Тетяна Сеник створила сорочку без жодного машинного шва (Фото)

Унікальну вишиванку майстриня Тетяна Сеник зібрала вручну технікою “полтавський черв’ячок”.

Про це жінка розповіла у соцмережі Фейсбук.

Моя Снятинська мережана сорочка, виспівана душею і виношена серцем. Унікальність її в тому, що зібрана вручну (жодного машинного шва) технікою “полтавський черв’ячок”. Пазушний розріз зробила краплинкою, оздобила подільською розшивкою. Тканину для своєї вишиванки обрала італійський льон, до якого гармонують нитки ДМС perle.