14:26 | 15.06.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська вишивальниця Тетяна Сеник створила сорочку без жодного машинного шва (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Унікальну вишиванку майстриня Тетяна Сеник зібрала вручну технікою “полтавський черв’ячок”. 

Про це жінка розповіла у соцмережі Фейсбук.

  • Моя Снятинська мережана сорочка, виспівана душею і виношена серцем. Унікальність її в тому, що зібрана вручну (жодного машинного шва) технікою “полтавський черв’ячок”. Пазушний розріз зробила краплинкою, оздобила подільською розшивкою. Тканину для своєї вишиванки обрала італійський льон, до якого гармонують нитки ДМС perle.

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