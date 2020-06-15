Керівник тернопільського осередку партії «Слуга Народу» Володимир Гевко: «Наша команда прийшла, щоб змінювати систему, яка не давала Україні розвиватися багато років»

ЗЕ-команда на Тернопільщині розбудовує партійну структуру та відкрила обласний осередок. Під час конференції регіонального осередку Тернопільської обласної парторганізації «Слуги Народу» 5 червня її очільником вибрали народного депутата, заступника голови Комітету ВРУ з питань бюджету 45-річного Володимира Гевка. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії. Про стратегію розвитку політичної сили в регіоні, актуальні проблеми Тернопільщини та шляхи їх вирішення, напрацювання і майбутні перспективи йшлося під час зустрічі з журналістами.

«Владі на місцях потрібне перезавантаження»

Володимир Гевко подякував колегам-депутатам за довіру і зазначив, що тернопільський штаб «Слуги Народу» стане місцем, де не лише знатимуть, що турбує жителів області, а й допомагатимуть людям вирішувати їх проблеми.

Наша команда прийшла змінювати країну, змінювати систему влади, яка не давала розвиватися Україні вже багато років, – зазначив Володимир Гевко. – Адже ця система була просякнута корупцією, схемами, тим, що стримувало нас від розвитку у порівнянні з країнами, які також вийшли з пострадянського простору, але вже досягнули значно більших результатів. Йдеться про Литву, Латвію, Польщу. Натомість українцям вже майже 30 років обіцяли зміни, але замість них щоразу змінювалися лише маєтки, машини та обличчя при владі…

Володимир Гевко переконаний, його політична сила показала, що може працювати ефективно та втілювати в життя реальні зміни. Щоправда для цілісних перетворень в країні потрібно перезавантажити владу на місцях.

– Багато людей хотіли побачити одразу зміни від Президента, нової Верховної ради, – каже Володимир Гевко. – Українці переконалися, що ніхто з нас не краде, ніхто з вищого керівництва держави не «вляпався» в корупційні скандали, ніхто не «віджав» собі завод та не збудував «Межигір’я» у заповіднику. Люди бачать, як проти нас об’єдналися всі ті, кому ми перекрили корупційні заробітки. Зараз йде масова атака на партію, Верховну Раду, окремих посадовців, які борються з корупцією. Ми перезавантажили Верховну раду, яка почала приймати дійсно важливі закони. Але для того, щоб пустити закон на рівень виконавчої влади – обласних та місцевих рад, потрібно провести місцеві вибори та «перезавантажити» владу на місцях. Адже місцеві керівники залишилися ті ж, що були. Тому ми наголошуємо на важливості місцевих виборів. Ми можемо привести до влади порядних людей, які можуть керувати на місцях і робитимуть все, щоб ми змогли закінчити зміни і зламати систему, яка діє вже десятиліття.

«Хочемо привести у місцеву владу порядних, достойних людей, які будуть продовжувати зміни, започатковані Верховною Радою та Президентом»

Партія «Слуга Народу» активно розбудовує регіональні організації по всій Україні. У червні обрали керівників, окрім тернопільського, ще у 16 обласних партійних осередках та одному міському.

Чи не щодня у нас запитували, чому ми не відкриваємо регіональних осередків, – каже народна депутатка України, заступниця голови фракції, член Вищої ради партії Євгенія Кравчук. – Ми свідомо пішли на те, щоб обласні осередки були сформовані не відразу, а після «перезавантаження». Те, що відкриття штабу співпало з початком передвиборчої кампанії, – збіг. Партійні організації будуть не тимчасовими, а діятимуть і після місцевих виборів.

Керівник «Слуги народу» на Тернопільщині Володимир Гевко зазначив, що докладе усіх зусиль, аби створити дієву партійну структуру, залучили до партії людей, які зможуть зможуть розбудовувати і змінювати країну.

– Будемо залучати до роботи не тільки нові обличчя, а й тих людей, які вже себе проявили, мають авторитет у громаді, – додає Володимир Гевко. – Запрошуємо до команди жителів Тернопілля, які мають вже певні досягнення. Це можуть бути успішні бізнесмени, керівники успішних компаній, підприємств, які створюють нові робочі місця, управлінці, які показали себе вмілими менеджерами, високопрофесійні лікарі, вчителі, яких цінують за знання, вміння та досягнення. Саме такі люди у владі дуже потрібні, адже води будуть проектувати свої знання на вирішення проблем громад. Сьогодні для нас важливо не отримати всю повноту влади на місцях, а максимально завести у владу порядних, достойних людей, які будуть продовжувати зміни, започатковані Верховною Радою та Президентом.

У 2020 році на Тернопіллі оновлять 162 кілометри доріг

Наша область потребує суттєвого оновлення інфраструктури – відновлення доріг, мостів, дитсадочків і шкіл. Це необхідне для комфортного життя людей, — зазначає Володимир Гевко. – Як голова обласного осередку я докладу всіх зусиль, щоб ми розбудували потужну партійну структуру, залучити людей, які включаться у процес зміни системи і розбудови держави.

Вже сьогодні у області триває «Велике будівництво» в зведення важливих соціальних об’єктів, а також оновлення доріг.

– Наведу для порівняння статистичні дані, – каже Олександр Кубраков, голова Укравтодору. – У 2015 році в Тернопільській області не відремонтували жодного кілометра доріг державного значення, у 2016 – 27 кілометрів, у 2017-2018 роках – 80-90 кілометрів, у 2019 – 18 кілометрів. На цей рік ми плануємо зробити 162 кілометри доріг, і вже роботи на всіх ділянках, крім однієї, відбуваються. На цьому тижні розпочали ремонтувати трасу «М-19» у напрямку Чернівців – до кінця року ми її оновимо повністю на території області.

За словами народної депутатки Євгенії Кравчук, у Верховній Раді запланували виділити ще 35 мільярдів зі спецфонду на будівництво доріг і 2,8 мільярдів з них передбачили саме для Тернопілля.

Саме дороги допоможуть розвивати економіку області, покращать логістику, а також позитивно вплинуть на туристичну галузь.

Потенціал Тернопільщини щодо розвитку туризму однозначно недооцінений, – переконаний Володимир Труш, голова Тернопільської облдержадміністрації. – Сьогодні ми активно підтримуємо проект Президента «Подорожуй Україною» і вже визначили туристичні місця-магніти, які притягуватимуть до нас гостей. У нас є багато замків, святих місць, унікальний Дністровський каньйон. Вже цього року закінчиться будівництво «Водної арени», де тренуватимуться не лише наші, а й зарубіжні спортивні команди. Якщо дозволить епідеміологічна ситуація, уже цього року там проведуть перший чемпіонат світу.

У обласному штабі «Слуги Народу» раді бачити тернополян, аби поспілкуватися про важливі проблеми краю. Також чекають на людей, які готові йти у місцеву владу, аби змінювати свою країну. Незабаром розпочнуть свою роботу і приймальні народних депутатів на округах, які були зачинені під час карантину.