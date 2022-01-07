Бережани і Теребовля отримали шанс на будівництво об’їзних доріг 

Постійна небезпека для пішоходів, забруднення атмосферного повітря та перевантажені жвавим рухом транспорту вулиці — це щоденна реальність мешканців Бережан і Теребовлі. Адже через ці населені пункти пролягають міжнародні траси М-12 та М-19.

Будівництво об’їзних доріг може вирішити проблему цих історичних міст. Тому на черговій сесії Тернопільської обласної ради з ініціативи фракції «За майбутнє», депутати вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України та Державного агентства автомобільних доріг.

Руйнуються вулиці, ускладнюється рух. Це заважає логістиці і швидкості пересування, тому з нашої ініціативи було звернення до Кабінету міністрів, включити будівництво об’їзних Теребовлі і Бережан в пріоритетні проекти, які мають реалізуватися державою в наступні два роки, — говорить Олег Боберський, уповноважений представник фракції «За майбутнє» у Тернопільській обласній раді.

Проблема об’їзної навколо Бережан сягає ще 2008 року. Тоді збудували невелику частину дороги, але так і не завершили роботи через брак коштів. Сьогодні Бережани потерпають від кількості транзитного транспорту, що проїжджає центром. Мешканці з проханням посприяти у будівництві дороги, звернулися до депутата Тернопільської обласної ради Ярослава Дрюченка.

Хочу подякувати своїй фракції, що підтримали ініціативу побудови об’їзної дороги навколо міста Бережани. До мене, як до депутата, багато людей зверталося, я піднімав це питання на фракції. Тому ми його винесли на сесію, а депутати одностайно підтримали, — говорить Ярослав Дрюченко, депутат Тернопільської обласної ради.

Відтак, депутати попросили включити в перелік пріоритетного фінансування на 2022-2024 рік проекти щодо будівництва об’їзних доріг Бережан і Теребовлі.





