Тернопільські капелани отримали у Києві нагороди від Збройних Сил України

Цими днями у Києві відбулася XII Всеукраїнська конференція військових капеланів УГКЦ, у якій взяли участь священики-капелани з різних регіонів України. Конференцію розпочали у Патріаршому соборі УГКЦ Божественною Літургією, на якій Блаженніший Святослав благословив учасників. Зустріч продовжилася у будинку офіцерів, де були присутні представники Збройних Сил України різних формувань.

На конференції відзначили капеланів нагородами та грамотами, серед яких були також представники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Зокрема сестру Симеону Довганюк Генеральний Штаб ЗСУ нагородив медаллю за багатолітню працю психологом у військовому госпіталі Дніпра, отців Володимира Топоровського та Михайла Живчака – подячними грамотами.

Також на з’їзді військовий капелан о. Михайло Забанжала представив свою книгу «Лицарі духа» (Військове капеланство УГКЦ ХІХ-ХХ століть у біографіях), а о. Орест Сало – книгу споминів про душпастирювання в зоні АТО.

На конференції було представлено діяльність Департаменту протягом років отцем Любомиром Яворським, а також заступником керівника Департаменту військового капеланства о. Андрієм Зелінським представлено стратегію розвитку ДВК ПК УГКЦ.

повідомив о. Микола Квич