Як відпочиває Сергій Притула (фото)

Ведучий Нового каналу розповів, чому не любить робити селфі у плавках, і який спосіб релаксу його улюблений

Які плани на Новий рік? Мабуть, найбільш обговорюване питання останніх днів напередодні свят. Варіантів безліч: затишна сімейна вечеря з олів’є під ялинкою, подорож у теплі краї чи гучна дискотека. Ми поцікавились у ведучого Нового каналу та очільника «Вар’яти-шоу», без чого для нього Новий рік не Новий рік.

– Свято неможливе без хорошої компанії, – говорить Притула. – Зустрічати Новий рік наодинці – це не найкращий початок року! Щодо типу відпочинку – я «матрацник». Це стосується як відпустки, так і свят і вільної години в будні. За останні років шість зі всіх світських заходів можу пригадати (окрім професійних івентів) хіба що відвідини презентації останнього альбому Насті Каменських. Я доволі байдужий до вечірок. Мені більше задоволення приносить повалятися вдома на підлозі, коли по мені повзає донька, чи пограти з малим у шахи.

Канікули за кордоном чи на рідних просторах для Притули рівноцінно цікавий та корисний відпочинок. Проте на Чорному морі ведучому трохи заважає публічність.

– Є певні побічні ефекти від роботи на ТБ, – говорить ведучий Нового каналу. – Зокрема, упізнаваність. Тому останніх років сім я не відпочиваю на українських морських курортах. Іноді просто хочеться повалятися на пісочку в колі сім’ї, а не робити селфі у плавках із незнайомими людьми. В Карпатах із цим простіше – сів на квадроцикл і помчав по вершинах гір.