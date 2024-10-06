Знову чорна звістка на Тернопільщині – загинув Іван Черешнюк

Знову чорна звістка розриває серця тернополян. Загинув наш земляк Іван Васильович Черешнюк, повідомляє міська рада.

Йому було лише 55… Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, віддаючи все заради свободи. 4 жовтня, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, Іван поклав своє життя на вівтар незалежності.



Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя. Іван був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Його подвиг назавжди закарбується в історії нашого міста.



Схиляємо голови перед мужністю і жертовністю Івана Черешнюка. Його відвага назавжди залишиться у серці кожного українця.