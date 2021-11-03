627 нових випадів COVID-19 на Тернопільщині: 16 людей померли (офіційно)

627 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 листопада 2021 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 16:

1 – жінка 85р., м.Тернопіль;

2 – чоловік 72р., м.Тернопіль;

3 – чоловік 70р., Кременецький район;

4 – жінка 84р., Кременецький район;

5 – жінка 68р., Тернопільський район;

6 – жінка 56р., Тернопільський район;

7 – чоловік 80р., Чортківський район;

8 – чоловік 64р., Кременецький район;

9 – жінка 72р., Кременецький район;

10 – жінка 65р., Кременецький район;

11 – чоловік 74р., Чортківський район;

12 – жінка 88р., Тернопільський район;

13 – жінка 36р., м.Тернопіль;

14 – жінка 82р., Тернопільський район;

15 – жінка 85р., Тернопільський район;

16 – жінка 48р., м.Тернопіль.

одужало – 320 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 2 618

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 92 040 осіб;

одужало – 80 021 особа;

летальних випадків – 1 655 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 10 096 (8 529 одужало, 185 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1 903 (1 522 одужало, 43 летальних)

– Тернопільський район – 54 949 (47 906 одужало, 930 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 24 908 (21 870 одужало, 412 летальних)

– Чортківський район – 26 995 (23 586 одужало, 537 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 505 (3 123 одужало, 38 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (143 особи) ):

• Борсуківська сільська ОТГ – 6

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 5

• Вишнівецька селищна ОТГ – 13

• Кременецька міська ОТГ – 57

• Лановецька міська ОТГ – 14

• Лопушненська сільська ОТГ – 1

• Почаївська міська ОТГ – 25

• Шумська міська ОТГ – 22

Тернопільський район (374 особи) ):

• Байковецька сільська ОТГ – 1

• Бережанська міська ОТГ – 9

• Білецька сільська ОТГ – 8

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 32

• Великобірківська селищна ОТГ – 9

• Великогаївська сільська ОТГ – 2

• Залозецька селищна ОТГ – 13

• Збаразька міська ОТГ – 62

• Зборівська міська ОТГ –14

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 2

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 8

• Нараївська сільська ОТГ – 8

• Озернянська сільська ОТГ – 6

• Підволочиська селищна ОТГ – 15

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 1

• Саранчуківська сільська ОТГ – 1

• Скалатська міська ОТГ – 18

• Скориківська сільська ОТГ – 2

• Теребовлянська міська ОТГ – 26

• Тернопільська міська ОТГ – 137

Чортківський район (110 осіб) ):

• Білобожницька сільська ОТГ – 7

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 1

• Бучацька міська ОТГ – 9

• Васильковецька сільська ОТГ – 5

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 15

• Заводська селищна ОТГ – 11

• Заліщицька міська ОТГ – 0

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 8

• Копичинецька міська ОТГ – 10

• Коропецька селищна ОТГ – 2

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 9

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 2

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 2

• Чортківська міська ОТГ – 28