627 нових випадів COVID-19 на Тернопільщині: 16 людей померли (офіційно)
627 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 листопада 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 16:
1 – жінка 85р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 72р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 70р., Кременецький район;
4 – жінка 84р., Кременецький район;
5 – жінка 68р., Тернопільський район;
6 – жінка 56р., Тернопільський район;
7 – чоловік 80р., Чортківський район;
8 – чоловік 64р., Кременецький район;
9 – жінка 72р., Кременецький район;
10 – жінка 65р., Кременецький район;
11 – чоловік 74р., Чортківський район;
12 – жінка 88р., Тернопільський район;
13 – жінка 36р., м.Тернопіль;
14 – жінка 82р., Тернопільський район;
15 – жінка 85р., Тернопільський район;
16 – жінка 48р., м.Тернопіль.
одужало – 320 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 618
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 92 040 осіб;
одужало – 80 021 особа;
летальних випадків – 1 655 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 10 096 (8 529 одужало, 185 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 903 (1 522 одужало, 43 летальних)
– Тернопільський район – 54 949 (47 906 одужало, 930 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 24 908 (21 870 одужало, 412 летальних)
– Чортківський район – 26 995 (23 586 одужало, 537 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 505 (3 123 одужало, 38 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (143 особи) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 6
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 5
• Вишнівецька селищна ОТГ – 13
• Кременецька міська ОТГ – 57
• Лановецька міська ОТГ – 14
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 25
• Шумська міська ОТГ – 22
Тернопільський район (374 особи) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 1
• Бережанська міська ОТГ – 9
• Білецька сільська ОТГ – 8
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 32
• Великобірківська селищна ОТГ – 9
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 13
• Збаразька міська ОТГ – 62
• Зборівська міська ОТГ –14
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 2
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 8
• Нараївська сільська ОТГ – 8
• Озернянська сільська ОТГ – 6
• Підволочиська селищна ОТГ – 15
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 18
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 26
• Тернопільська міська ОТГ – 137
Чортківський район (110 осіб) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 7
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 9
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 15
• Заводська селищна ОТГ – 11
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 8
• Копичинецька міська ОТГ – 10
• Коропецька селищна ОТГ – 2
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 9
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 2
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 28