Тернопільські водники отримали «крилатого помічника»

Наземні обстеження та дослідження водойм, які здійснюють спеціалісти РОВР в Тернопільській області, не завжди дозволяють в повному обсязі проаналізувати та оцінити стан водних об’єктів та меліоративної мережі.

Для швидкого та якісного обстеження у важкодоступних місцях на допомогу “прилітають” квадрокоптери.

Такий безпілотний літальний апарат (квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro) придбав Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області.

Тож «крилатий помічник» допомагатиме фахівцям обстежувати річки, ставки, меліоративні канали, гідротехнічні споруди, точно та швидко визначати проблемні ділянки.

Сьогодні спеціалістами РОВР в області було проведено тестування новопридбаного квадрокоптера.

Апарат оснащений сучасною камерою, яка може знімати відео та робити знімки з високою роздільною здатністю, висота польоту – 500 м, радіус дії – 5 км.

Ще один незамінний помічник при обстеженні водних об’єктів з`явився в арсеналі РОВР – багатофункціональний лазерний дальномір.

Такий сучасний портативний прилад поєднує в собі функції бінокля і лазерного дальноміра, який здатен вимірювати відстані до 1 км з високою точністю для визначення технічних характеристик водних об’єктів та меліоративних каналів.