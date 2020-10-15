Офіційно: одужали 115 осіб, підтверджено 223 випадки зараження COVID-19 та 2 смерті — 15 жовтня у Тернопільській області

Станом на 15 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16695 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15468 випадків – дорослі, 1227випадків – діти), з них 211 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11512 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4688 (2916 одужало, 49 летальних, 1723 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 800 (641 одужало, 8 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 776 (377 одужало, 11 летальних, 388 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 816 (590 одужало, 16 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 744 (618 одужало, 10 летальних , 116 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 775 (501 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 258 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 821 (569 одужало, 9 летальних, 243 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 403 (319 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Козівський район – 499 (339 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1058 (802 одужало, 18 летальних, 238 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 447 (361 одужало, 2 летальних, 84 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 675 (540 одужало, 10 летальних, 125 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 437 (295 одужало, 4 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 165 (107 одужало, 3 летальних, 55 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 627 (403 одужало, 11 летальних, 213 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1310 (906 одужало, 11 летальних, 393 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1152 (848 одужало, 12 летальних, 292 продовжують хворіти);

– Шумський район – 502 (380 одужало, 14 летальних, 108 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 115 осіб;

проведено 721 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 223 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки: жінка 69 р. м. Кременець, чоловік 69 р. Теребовлянський район с. Нова Могильниця.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (54 особи)

Бережанський район (14 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Шибалин – 2

• с. Стриганці – 5

• с. Нараїв – 1

• с. Поручин – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (17 осіб):

• м. Бучач – 4

• смт Золотий Потік – 2

• с. Трибухівці – 3

• с. Переволока – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Жизномир – 4

• с. Осівці – 1

• с. Порохова – 1

Гусятинський район (27 осіб):

• смт Гусятин – 10

• м. Копичинці – 7

• с. Жабинці – 2

• с. Гадинківці – 1

• с. Красне – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Личківці – 2

• с. Сидорів – 2

• с. Суходіл – 1

Заліщицький район (6 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Добрівляни – 2

• с. Касперівці – 1

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Кобилля – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Залужжя – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Панасівка – 1

• с. Футори – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Коршилів – 1

Козівський район (14 осіб):

• смт Козлів – 4

• с. Конюхи – 2

• с. Вибудів – 1

• с. Росохуватець – 1

• с. Велика Плавуча – 1

• с. Покропивна – 2

• с. Дмухівці – 1

• с. Слобідка – 1

• с. Ценів – 1

Кременецький район (3 особи):

• м. Кременець – 2

• с. Кімната – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (13осіб):

• м. Монастириська – 7

• сел. Коропець – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Гончарівка – 2

• с. Швейків – 1

Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 2

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (19 осіб):

• м. Теребовля – 9

• смт Микулинці – 2

• с. Струсів – 3

• с. Хмелівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Вишнівчик – 1

• с. Нова Могильниця – 1

Тернопільський район (14 осіб):

• с. Чернилів-Руський – 2

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Мишковичі – 3

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 2

• с. Біла – 1

• с. Петриків – 1

• с. Підгородне – 1

Чортківський район (28 осіб):

• м. Чортків – 20

• смт Заводське – 2

• с. Ягільниця – 1

• с. Біла – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Угринь – 1

• с. Росохач – 1

• с. Скородинці – 1

Шумський район (0 осіб)