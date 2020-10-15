Офіційно: одужали 115 осіб, підтверджено 223 випадки зараження COVID-19 та 2 смерті — 15 жовтня у Тернопільській області
Станом на 15 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 16695 випадках діагноз лабораторно підтверджений (15468 випадків – дорослі, 1227випадків – діти), з них 211 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 11512 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4688 (2916 одужало, 49 летальних, 1723 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 800 (641 одужало, 8 летальних, 151 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 776 (377 одужало, 11 летальних, 388 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 816 (590 одужало, 16 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 744 (618 одужало, 10 летальних , 116 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 775 (501 одужало, 16 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 258 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 821 (569 одужало, 9 летальних, 243 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 403 (319 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Козівський район – 499 (339 одужало, 4 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1058 (802 одужало, 18 летальних, 238 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 447 (361 одужало, 2 летальних, 84 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 675 (540 одужало, 10 летальних, 125 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 437 (295 одужало, 4 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 165 (107 одужало, 3 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 627 (403 одужало, 11 летальних, 213 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1310 (906 одужало, 11 летальних, 393 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1152 (848 одужало, 12 летальних, 292 продовжують хворіти);
– Шумський район – 502 (380 одужало, 14 летальних, 108 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 115 осіб;
проведено 721 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 223 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки: жінка 69 р. м. Кременець, чоловік 69 р. Теребовлянський район с. Нова Могильниця.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (54 особи)
Бережанський район (14 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Шибалин – 2
• с. Стриганці – 5
• с. Нараїв – 1
• с. Поручин – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 4
• смт Золотий Потік – 2
• с. Трибухівці – 3
• с. Переволока – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Жизномир – 4
• с. Осівці – 1
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (27 осіб):
• смт Гусятин – 10
• м. Копичинці – 7
• с. Жабинці – 2
• с. Гадинківці – 1
• с. Красне – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Личківці – 2
• с. Сидорів – 2
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 2
• с. Добрівляни – 2
• с. Касперівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Кобилля – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Панасівка – 1
• с. Футори – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (14 осіб):
• смт Козлів – 4
• с. Конюхи – 2
• с. Вибудів – 1
• с. Росохуватець – 1
• с. Велика Плавуча – 1
• с. Покропивна – 2
• с. Дмухівці – 1
• с. Слобідка – 1
• с. Ценів – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 2
• с. Кімната – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (13осіб):
• м. Монастириська – 7
• сел. Коропець – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Гончарівка – 2
• с. Швейків – 1
Підволочиський район (2 особи):
• смт Підволочиськ – 2
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (19 осіб):
• м. Теребовля – 9
• смт Микулинці – 2
• с. Струсів – 3
• с. Хмелівка – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Вишнівчик – 1
• с. Нова Могильниця – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Чернилів-Руський – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Мишковичі – 3
• смт Велика Березовиця – 2
• смт Великі Бірки – 2
• с. Біла – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
️Чортківський район (28 осіб):
• м. Чортків – 20
• смт Заводське – 2
• с. Ягільниця – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Угринь – 1
• с. Росохач – 1
• с. Скородинці – 1
Шумський район (0 осіб)