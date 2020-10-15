Тернопільська міська ТВК невчасно утворила дільничні виборчі комісії

Тернопільська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про створення дільничних виборчих комісій 10 жовтня. Однак, відповідно до норм Виборчого кодексу, таке рішення відповідною ТВК мало бути прийняте не пізніше 9 жовтня. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС проаналізували дану ситуацію.

Засідання Тернопільської міської ТВК розпочалось о 18.00 год. 9 жовтня, після оголошеної технічної перерви засідання, яке розпочалось ще 8 жовтня із проведення процедури жеребкування для визначення осіб, які підлягають включенню до складу відповідних ДВК з числа кандидатур, поданих місцевими організаціями партій, від яких зареєстровано кандидатів в депутати Тернопільської міської ради та кандидатів на посаду Тернопільського міського голови, як суб’єктами подання, які зазначені в частині першій ст.204 Виборчого кодексу. Самі результати такого жеребкування із визначенням суб’єктів подання були оголошені вже на початку засідання 9 жовтня.

А початок розгляду питання про утворення ДВК та призначення керівного складу (голови, заступника голови та секретаря), якому передувало визначення квот керівних посад від кожного із суб’єктів подання кандидатур до їх складу (від політичних партій, їх місцевих організацій чи кандидатів на посаду міського голови) та їх відповідного розподілу розпочався вже біля 20 год. 9 жовтня. А оскільки детального порядку чи процедури визначення квот, тобто кількості та яких саме керівних посад у складі ДВК від конкретних суб’єктів подання не прописано детально ні у Виборчому кодексі, ні у формі постанов ЦВК, то цей процес є в компетенції територіальних виборчих комісій, які можуть приймати окремі рішення з цього приводу.

Як зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “У Виборчому кодексі (частина 14 ст.203 та ч.6 ст. 204 ВКУ) лише зазначено, що голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії мають призначатись від різних суб’єктів подання, тобто політичних партій, їх місцевих організацій чи кандидатів на посаду міського голови. А у Постанові ЦВК №114 від 25.06.2020р. (зі змінами), якою затверджено Порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, також немає чітких відповідей на це питання. Тут вже застосовується індивідуальний, але часто політично вмотивований підхід, який, на нашу думку, є досить суб’єктивним фактором”.

Окрім того Ігор Процик додав, що самі кандидатури на членів ДВК подаючи перелік документів для їх включення до складу відповідних ДВК також мали подати, зокрема, заяву про згоду виконувати посадові обов’язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання, як це передбачено в частині 4 статті 204 ВКУ. Однак наявність чи відсутність конкретного попереднього досвіду на керівних посадах у ДВК, отриманого на попередніх виборах є, на нашу думку, досить суб’єктивним фактором. Оскільки його наявність чи відсутність та головне якість можна реально зрозуміти лише в процесі безпосередньої діяльності тих чи інших кандидатур в організації роботі ДВК. А також те, що цьогоріч на місцевих виборах, враховуючи нову виборчу систему, процес встановлення результатів виборів на ДВК буде новим та дещо ускладненим.

Тернопільська міська ТВК вирішила призначати керівний склад у всіх 103 ДВК Тернопільської міської громади, запросивши представників партій та кандидатів на посаду міських голів для консультацій щодо призначення тих чи інших осіб на керівні посади в кожній окремо взятій ДВК. Відповідно, їх мотивація щодо включення до керівного складу тих чи інших осіб до конкретної ДВК була досить різною. Це призвело до досить тривалого в часі розгляду цього питання.

Перебуваючи безпосередньо на засіданні, вдалось також спостерігати, що інколи непоступливість деяких представників партій та кандидатів на посаду міських голів щодо тих чи інших керівних посад у конкретних ДВК призводила до серйозних суперечок як між собою так із членами Тернопільської міської ТВК. Зокрема щодо тих ДВК, які будуть працювати на великих виборчих дільницях, тобто де кількість виборців понад 1500 осіб, та навпаки досить малий «інтерес» був до спеціальних виборчих дільниць (які створені переважно на території лікарень) чи малих виборчих дільниць, де кількість виборців до 500 осіб. Інколи до складу спецдільниць включались кандидатури від суб’єктів подання поза встановленими квотами, це питання ставилось на голосування головою Тернопільської міської ТВК.

“Тому Тернопільська міська територіальна виборча комісія прийняла відповідне рішення про утворення всіх 103 дільничних виборчих комісій вже приблизно о 00.33 год. 10 жовтня. Тим самим, на нашу думку, порушивши норми абзацу першого частини першої статті 204 Виборчого кодексу України щодо термінів утворення дільничних виборчих комісій.

Зокрема у ній йдеться про те, що дільнична виборча комісія утворюється відповідною міською чи районною в місті, сільською, селищною виборчою комісією не пізніше як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Тобто ДВК мали бути утворені Тернопільською міською ТВК до 9 жовтня включно” – зазначає Ігор Процик

“Варто зазначити, що відповідно до абзацу 3 частини першої, частини третьої статті 36 Виборчого кодексу України, перше засідання дільничної виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення головою утвореної ДВК, а в разі його відсутності – заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретарем дільничної виборчої комісії” – зазначає Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС.

Представники Центру суспільних досліджень ПОЛІС продовжують незалежне громадське спостереження, зокрема щодо роботи територіальних та дільничних виборчих комісій, а також за перебігом передвиборчої кампанії на місцевих виборах в Тернопільській області загалом.