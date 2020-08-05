Тернопільську область можуть перенести в зелену зону карантину, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

“Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону”, – зазначив він.