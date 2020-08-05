5 серпня лабораторно підтвердили 27 нових випадків COVID на Тернопільщині

Станом на 05 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3148 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2880 випадків – дорослі, 268 випадків – діти), з них 40 летальних. Видужало 1872 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2356, з яких 920 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 40 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1436 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 66 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 847 (239 одужало, 2 летальних, 606 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 107 (63 одужало, 2 летальних, 42 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 23 (19 одужало, 4 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 133 (95 одужало, 2 летальних, 36 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 95 (59 одужало, 36 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 73 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 169 (104 одужало, 2 летальний, 63 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 32 (25 одужало, 7 продовжують хворіти);

– Козівський район – 80 (66 одужало, 1 летальний, 13 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 450 (420 одужало, 8 летальних, 22 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 129 (96 одужало, 33 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 260 (212 одужало, 5 летальних, 43 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 40 (17 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 50 (27 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 214 (105 одужало, 1 летальний, 108 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 207 (80 одужало, 127 продовжують хворіти);

– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти); За попередню добу:

✅видужало 27 осіб;

✅проведено 390 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: м. Тернопіль (7 осіб) ⭕️Борщівський район (1 особа):

• с. Кривче – 1 ⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач– 1 ⭕️Гусятинський район (2 особи):

• смт. Копичинці– 1

• м. Хоростків – 1 ⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Доброводи – 1

• с. Старий Вишнівець – 1 ⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Смиківці– 1

• с. Байківці – 1

• с. Гаї Шевченківські – 1

• смт. Велика Березовиця – 2

• с. Івачів Горішній – 1 ⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Давидківці – 1

• с. Росохач – 1 ⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1