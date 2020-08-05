10:19 | 5.08.2020
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У Тернопільській області чергова смерть від COVID-19

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свічка,

У Тернопільській області чергова смерть від COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Помер  71-річний чоловік села Лазарівка Монастириського району.

Нагадаємо, станом на 05 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3148 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2880 випадків – дорослі, 268 випадків – діти), з них 40 летальних. Видужало 1872 особи.

За попередню добу:
видужало 27 осіб;
проведено 390 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19.

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