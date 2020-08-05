У Тернопільській області чергова смерть від COVID-19. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Помер 71-річний чоловік села Лазарівка Монастириського району.

Нагадаємо, станом на 05 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3148 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2880 випадків – дорослі, 268 випадків – діти), з них 40 летальних. Видужало 1872 особи.

За попередню добу:

✅видужало 27 осіб;

✅проведено 390 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19.