У жовтні очікується одна магнітна буря

Синоптики спрогнозували досить багато магнітних бур на 2020 рік. Їхній пік припав на вересень. Але у жовтні також очікується підвищена метеоактивність.

Кожного місяця наше видання застерігає своїх читачів та повідомляє про щомісячну магнітну активність Землі. Другий місяць осені буде доволі спокійним та абсолютно безпечним для більшості жителів України. Незначна магнітна буря очікується з 21 до 23 жовтня. Її сила належить до рівня G1 (найнижчий за силою).

Незважаючи на те, що магнітна буря буде безпечною, людям похилого віку слід притримуватись спокійного способу життя. У ці дні треба спостерігати за всіма симптомами свого організму, більше відпочивати та не вживати спиртних напоїв. Також, аби магнітна активність не нанесла шкідливого удару, всі фізичні навантаження слід перенести на більш сприятливий час. Тому бережіть своє здоров’я, не навантажуйте свій організм, і нехай будь-яка робота приносить вам лише радість, тоді й самопочуття буде в нормі.