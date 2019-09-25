Тернопільський суд підтвердив, що підприємство «М’ясовіта» працює з порушеннями

Тернопільський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив позов фахівців Управління Держпраці у Тернопільській області та виніс постанову про зупинку експлуатації трансформаторної підстанції КТП-172, 1992 року випуску, поки суб’єкт господарювання не усуне порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, які виявили на підприємстві під час перевірки.

У січні 2019 року інспектори з охорони праці Управління здійснили планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у діяльності Спільного Україно-Польського ТОВ «М’ясовіта». Під час перевірки виявили ряд порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які могли спричинити шкоду, загрожувати життю та здоров’ю працівників.

Під час перевірки виявили порушення, зокрема, підприємство не отримало Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 Вт КТП-472 – трансформаторна підстанція), чим порушили вимоги ст. 21 Закону України «Про охорону праці». Також не проведено перевірку і випробування електрообладнання апаратури електромережі і заземлюючих пристроїв, не проведено інструктаж з електробезпеки, біля електрощитових рубильників не поставлені діелектричні коврики, не проведено опосвідчення стану електробезпеки електроустановок, не проведено періодичне випробування засобів індивідуального захисту.

Взявши до уваги наведені порушення, суд виніс рішення про повну зупинку трансформаторної підстанції КТП-172 до усунення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

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