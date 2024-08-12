Митрополит Епіфаній звершив освячення престолу та іконостасу храму, який доєднався до ПЦУ

Перебуваючи з візитом у Хмельницькій єпархії Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 10 серпня 2024 року звершив освячення престолу та іконостасу оновленого храму на честь святої великомучениці Катерини, громада якого доєдналася до Православної Церкви України, та Божественну літургію у ньому.

Предстоятелю автокефальної Української Православної Церкви співслужили митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, керуючий єпархією – архієпископ Хмельницький і Шепетівський Павло, єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній, настоятель храму протоієрей Василь Крисак, місцеве та запрошене духовенство.

За богослужінням молилися численні віряни та представники місцевої влади.

Наприкінці літургії Його Блаженство виголосив проповідь, вручив настоятелю храму протоієрею Василю Крисаку іменний хрест Предстоятеля, відзначив благодійників церковними нагородами та подарував храму ікону святителя Рафаїла Заборовського з часточкою його святих мощей.

«Сьогодні ми долучилися до величної події – оновлення цього прекрасного храму на честь святої великомучениці Катерини. Ми закликали благодать Божу і освятили престіл в домі Божому, який є священним й особливим місцем в житті кожного християнина. Бо тут громада єднається у молитві й долучається до Таїнств і священнодій Церкви.

Але окрім відвідування храму ми завжди повинні бути добрими християнами, тобто добрими учнями Христовими. А це можливо, якщо ми повсякчас виявлятимемо любов до ближніх. Ми зараз добре бачимо, до чого призводить протилежність любові від наших сусідів – до зла, смертей, горя і руйнування. Гинуть невинні люди, мирні мешканці й діти. Гинуть наші новітні герої – захисники, які, якраз і виявляють неабияку любов до кожного з нас, покладаючи за наш захист свої життя. Бо якби не їх подвиг, то чи могли б ми у цих відносно спокійних обставинах оновлювати храми й підносити наші молитви? Я спілкуюся з нашими військовими майже щодня і вони постійно просять про молитву, бо відчувають духовний зв’язок, відчувають молитовну підтримку, тож продовжуймо і посилюймо наші молитви задля досягнення перемоги й саме справедливого миру.

Часто випробування чи тривоги спонукають нас звертатися до Бога і не лише щось просити, а дякувати Йому. Є й випробування, коли людина усвідомлює, що без Бога вона взагалі нічого вдіяти не може. Тому частіше звертаймося до Господа та щиро берімо участь у розбудові своєї визнананої Православної Церкви.

Ми звертаємося й до тих, хто ще не послідував Томосу про автокефалію – наші двері й серця і надалі відкриті. Ми усі є співтворцями нашого українського духовного та державного майбутнього. Тому нехай Господь за молитвами Пресвятої Богородиці і великомучениці Катерини, яка є покровителькою цього прекрасного храму, допомагає нам його досягати.

Господь Своїм промислом завжди направляє нас до благої мети і шлях вашої громади був непростим. Їй уже 30 років, але саме цей рік був визначальним, адже ви зробили мудрий і мужній крок до єднання в лоні помісної Української Православної Церкви», – зазначив Предстоятель ПЦУ.

Окрім того, Митрополит Епіфаній разом з єпископатом та духовенством звершив освячення хреста та водосвятної каплиці, збудованих громадою на честь тридцятої річниці заснування храму та першої річниці єднання у помісній Українській Церкві.