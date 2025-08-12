Тернопільський суд виніс вирок фермеру, що сприяв російським військовим

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок 56-річному жителю Бердянського району Запорізької області, який обвинувачувався у пособництві державі-агресору. Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі за допомогу російським військовим у період з березня 2022 року по квітень 2023 року.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури довели у суді, що обвинувачений, будучи засновником і керівником приватного підприємства «Сократ», умисно сприяв окупаційному режиму в Україні, надаючи окупантам допомогу. Чоловік організував транспортування майна для російських військових, а також забезпечив їх водою на блокпостах. Окрім того, він надав приміщення для зберігання військової техніки, а також віддав кафе та магазин «Діана» для харчування і відпочинку російських солдатів.

Власними коштами він забезпечував потреби військових агресора, а також переоформив своє підприємство відповідно до законодавства РФ і почав сплачувати податки до бюджету країни-агресора. Зокрема, одне з перших підприємств в регіоні розпочало виплату податків до російського бюджету.

Спеціальне досудове розслідування вели слідчі Управління СБУ в Тернопільській області. Оскільки обвинувачений наразі перебуває на тимчасово окупованій території, покарання буде рахуватися з моменту його затримання.

Вирок вступив у законну силу, і чоловіка позбавлено також права обіймати посади в органах державної влади та правоохоронних органах на 15 років. Крім того, йому буде конфісковане все належне майно.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури наголошує на важливості боротьби з колабораціоністами та закликає до активної участі громадян у викритті подібних злочинів.