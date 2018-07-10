Тернопільський університет — другий серед найкращих педагогічних вишів країни
Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представив педагогічні виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 року.
Кращі педагогічні навчальні заклади України
|Назва навчального закладу
|Місце
|Місце у загальному рейтингу
|ТОП 200 Україна
|Scopus
|Бал ЗНО на контракт
|Підсумковий бал
|Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
|1
|49
|21
|99
|81
|201
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|2
|55
|104
|54
|66
|224
|Київський університет імені Бориса Грінченка
|3
|57-58
|79
|133
|15
|227
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
|4
|63
|69
|42
|144
|255
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|5
|69
|100
|70
|100
|270
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|6
|106
|160
|60
|120
|340
|Українська інженерно-педагогічна академія
|7-8
|116-118
|55
|94
|201
|350
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
|7-8
|116-118
|126
|114
|110
|350
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|9
|140
|136
|77
|184
|397
|Бердянський державний педагогічний університет
|10
|156-157
|147
|92
|182
|421