Новини Тернополя 

Тернопільський університет — другий серед найкращих педагогічних вишів країни

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Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представив педагогічні виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 року.

Кращі педагогічні навчальні заклади України

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Scopus Бал ЗНО на контракт Підсумковий бал
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 1 49 21 99 81 201
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 2 55 104 54 66 224
Київський університет імені Бориса Грінченка 3 57-58 79 133 15 227
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 4 63 69 42 144 255
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 5 69 100 70 100 270
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6 106 160 60 120 340
Українська інженерно-педагогічна академія 7-8 116-118 55 94 201 350
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 7-8 116-118 126 114 110 350
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 9 140 136 77 184 397
Бердянський державний педагогічний університет 10 156-157 147 92 182 421

 

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