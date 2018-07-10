9 липня у Катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (м. Хмельницький) відбулася Божественна Літургія, після якої, отримавши благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), паломники прощі Хмельницький-Зарваниця вирушили у дорогу.

Відправною точкою ходи стала околиця обласного центру в напрямку на село Малиничі, і вже звідси в дорогу рушило 150 вірян, серед яких і дев’ять священиків Хмельницького деканату УГКЦ. Досить велелюдна група людей прямує цьогоріч до святих місць. Та це, зрозуміло, далеко не всі паломники. Адже протягом п’яти днів (а саме за стільки часу планують з Божою поміччю дійти до Зарваниці) до ходи долучатимуться й інші бажаючі взяти участь у прощі.

повідомили Наталя Коберник