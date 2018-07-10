Пішохідна оглядова екскурсія польським Тернополем

У неділю, 15 липня, тернополян та гостей міста запрошують на пішохідну оглядову екскурсію “Тернопіль польський”.

Про польський слід в історії давнього Тарнополя і сучасного Тернополя буде розповідати історик Володимир Окаринський, автор книги «Тернопіль: місто,люди, історія».

Збір групи о 13.00 год на вул. Грушевського,2 (Туристично-інформаційний центр).

Вартість — 60 грн з людини. Орієнтовний час екскурсії 2 – 3 год.

“Тернопіль — це складна структура минулого й теперішнього, – каже письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. В різні часи наше місто перебувало в різних політичних і культурних реальностях, в різних державах. На нашій екскурсії вас ознайомлять з реаліями життя за «Польщі» І справді, поляки за часів Речі посполитої 1 і 2 дуже багато зробили для розбудови міста. Люди, події і історія цих давніх часів”, — зазначили організатори екскурсії.