В Україні зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Коронавірусна хвороба зафіксована:

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 2 випадки

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний)

м. Київ – 3 випадки



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

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