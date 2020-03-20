10:31 | 20.03.2020
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Новини Тернополя 

В Україні зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Коронавірусна хвороба зафіксована:
Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний)
Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
Київська область – 2 випадки
Донецька область – 1 випадок
Дніпропетровська область – 2 випадки
Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний)
м. Київ – 3 випадки

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

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