

Жительці Тернополя запропонували заробляти на рекламуванні товарів. За умовами підробітку жінка мала викуповувати товари власним коштом. Витрачені гроші їй обіцяли повернути.

За словами заявниці, вона знайшла оголошення про підробіток у месенджері Telegram. Жінка погодилася на пропозицію та переказала зі своїх банківських карток на вказані рахунки загалом 70 тисяч гривень. Обіцяного повернення коштів тернополянка не дочекалася й звернулася до поліції.

Дізнавачі розслідують шахрайство за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та встановлюють особу, яка заволоділа грошима.

Поліцейські застерігають від пропозицій підробітку, за якими потрібно спершу витратити власні гроші. Якщо для виконання завдання вас просять оплатити товар і обіцяють згодом повернути кошти, відмовтеся від переказу. Якщо ви вже надіслали гроші, якнайшвидше повідомте про це банк, збережіть листування й квитанції та зверніться до поліції.