Шахрай видурив у тернополянки 20 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про вчинене щодо неї шахрайство. Невідомий зловмисник видурив у жінки 20 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником СБУ, та повідомив, що грошові кошти за ліки, які вона замовляла в мережі Інтернет, надійшли в Росію, внаслідок чого вона вчинила кримінальне правопорушення. Аби не бути притягненою до відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти нібито на допомогу ЗСУ. Налякана жінка перекинула на картку, номер якої надіслав незнайомець, 20 тисяч гривень. Згодом дізналася, що це була шахрайська пастка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Працівники поліції закликають жителів області бути пильними та уважними, не довіряти незнайомцям та не перераховувати їм кошти.