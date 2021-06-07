21:36 | 7.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі жінка намагалася вбити 4-річну доньку, натягнувши пакет на голову

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Поліцейські Тернопільщини інкримінують місцевій мешканці замах на вбивство дитини.

Жінку доставили у спеціалізований медичний заклад. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події.

5 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей.

На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Коли поліцейські зайшли до квартири, то побачили непритомну чотирирічну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Життю малечі нічого не загрожує.

Її п’ятирічного братика забрала бабуся. Матір дітей доправили у спеціалізований медзаклад.  Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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