Чортків отримав 22 млн грн з державного бюджету на ремонт дороги та завершення будівництва очисних

29 липня відбулось позачергове засідання 63-ї сесії Чортківської міської ради, котре провів міський голова Володимир Шматько. На засідання прибуло 24 депутати із 34 обраних.

Завдяки тривалим перемовинам Володимира Шматька із Кабінетом Міністрів України, зокрема прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, розпорядженням Кабміну від 10 липня 2019 року №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» до бюджету міста Чорткова направлено 10 млн грн на частковий капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності.

Вже 30 липня спеціальна комісія, до якої увійшли керівники комунальних підприємств та депутати міськради, вирішувала, де саме розпочинати капремонт дороги. Попередньо вирішено, що капітальний ремонт вул. Незалежності розпочнеться від розвилки поруч із хлібокомбінатом, а далі – вниз по вулиці.

Іншим розпорядженням Кабмін виділив 12 025 379 грн на завершення будівництва біологічних очисних споруд. Протягом трьох років з Державного екологічного фонду Чорткову вдалось отримати 40 млн грн на реконструкцію та будівництво очисних. Це одне з найбільших досягнень у роботі Чортківської міської ради протягом останніх чотирьох років. Адже збудовані ще у кінці 70-х років минулого століття, очисні так і не запрацювали. З 1989 року і до тепер весь комплекс поступово руйнувався, а 4 тисячі кубів відходів щодня без очистки потрапляли у Серет, а далі у Дністер – одну з найбільших водних артерій країни.