Что собою представляют угловые кухни?

В современном интерьере Г-образные кухни используются довольно часто как в небольших помещениях, так и просторных комнатах. Виной этому простота и практичность решения. В отличие от многих идей, данная считается универсальной и высоко совместимой практически со всеми интерьерными решениями. Если зайти на сайт fayni-mebli.com/угловые-кухни.html, вы столкнетесь с широким ассортиментом. Благодаря этому у вас не возникнет проблем с выбором, а при отсутствии подходящего дизайна можно сделать разработку угловой кухни под заказ.

Преимущественные стороны

Удобно и функционально расставить мебель на кухне можно с помощью угловых кухонь. При такой планировке все оснащение устанавливается вдоль двух смежных стен. Благодаря этому центр комнаты остается пустым, а другие части можно использовать под обустройство обеденной зоны. Такое решение имеет ряд существенных преимуществ:

Компактность. При таком расположении мебели существенно экономится место, что является неоспоримым плюсом для маленьких кухонь. Монтаж осуществляется в любой свободный угол с минимальным или полным отсутствием щелей. Удобство по всем параметрам. В таком оформлении рабочие поверхности гармонично пересекаются с техническим оснащением кухни. Благодаря этому хозяйке удобно переключаться с одной задачи на другую, выполняя сразу несколько задач одновременно. Практичность. В процессе обустройства зона для готовки занимает только один угол — длина с обеих сторон может варьироваться по вашим индивидуальным предпочтениям. Свободное пространство можно задействовать для других целей.

Современные решения дают возможность комплектовать кухни шкафчиками и стеллажами, беря в учет ваши индивидуальные предпочтения. Благодаря этому вся кухонная утварь, техника и продукты получат свое полноценное место, а вероятность захламления снижается к минимуму.

Недостатки угловых кухонь

Угловые кухни требовательные и нуждаются в хорошем уходе. Из-за наличия стыков и многочисленных переходов в этих местах могут появляться плесень и грибок, а также жир и грязь будет трудно убрать. Но уже есть готовые альтернативы, которые позволят избежать даже этого. Во всем остальном данное размещение остается практичным и оптимальным как для небольших комнат, так и просторных помещений. В современном интерьере есть много разных сочетаний, которые в реалиях смотрятся красиво и способны придать кухонной зоне свой индивидуальный внешний вид с изюминкой.