Тернополянин Віталій Гнатишин, який впав у кому після побиття, помер

Помер тернополянин Віталій Гнатишин, який впав у кому після побиття. Про це повідомляє Олеся Пастущин у мережі Фейсбук.

Нагадаємо, студента ТНТУ ім. І. Пулюя побили під час святкування дня народження, після чого він впав у кому. Травми отримав захищаючи дівчину.

Як з’ясували поліцейські, між зловмисниками і п’ятьма потерпілими через дівчину почалася бійка. Хулігани декількома ударами в голову збили з ніг 20-річного хлопця. Далі взялися бити інших, погрожуючи пістолетом. В результаті ще двоє хлопців отримали тілесні ушкодження. Решта заявили в поліцію про погрозу вбивством.

Зброю, якою нападники погрожували юнакам, поліцейські вилучили. За попередніми даними, це травматичний пістолет.