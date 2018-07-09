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Тернополянин Віталій Гнатишин, який впав у кому після побиття, помер

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Помер тернополянин Віталій Гнатишин, який впав у кому після побиття. Про це повідомляє Олеся Пастущин у мережі Фейсбук. 

Нагадаємо, студента ТНТУ ім. І. Пулюя побили під час святкування дня народження, після чого він впав у кому.  Травми отримав захищаючи дівчину.

Як з’ясували поліцейські, між зловмисниками і п’ятьма потерпілими через дівчину почалася бійка. Хулігани декількома ударами в голову збили з ніг 20-річного хлопця. Далі взялися бити інших, погрожуючи пістолетом. В результаті ще двоє хлопців отримали тілесні ушкодження. Решта заявили в поліцію про погрозу вбивством.

Зброю, якою нападники погрожували юнакам, поліцейські вилучили. За попередніми даними, це травматичний пістолет.

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