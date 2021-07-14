Мер Тернополя скликає сесію міської ради

Тернопільський міський голова Сергій Надал підписав розпорядження про скликання сьомої сесії міської ради.

“Скликати сьому сесію міської ради 23 липня 2021 року о 9:00 в залі Українського Дому за адресою бульв.Т.Шевченка, 27”, – йдеться в документі.

Заплановано розглянути 40 питань порядку денного, в тому числі – про виконання бюджету територіальної громади за I півріччя 2021року та внесення змін до рішення про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік.