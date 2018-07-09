Він так і пішов, як жив: незламним, нескореним, непідкупним, — Любов Бурак про Левка Лук`яненка

Він так і пішов, як жив: незламним, нескореним, непідкупним. Боротися – було для нього ключовим дієсловом, а перемагати – життєвим орієнтиром.

Україна стала життєвим кредом Левка Лук`яненка. Незалежність України була для нього не лише ідеєю, ідеалом, метою. Вона була для нього вищою святістю.

Лук`яненко не просто вірив, він вірував у неї, як апостол біля хреста на Голгофі. Вірував, що розіп`ятий на ньому є Богом.

Це він знімав з хреста Україну, загортав у плащаницю і вірив, що вона, як і Бог, воскресне. Україна була для нього Богом. А Бог завжди дотримує свого слова.

Треба лише вірити. І боротись. І нести не лише хреста, а й прапор боротьби. І він їх ніс. З вірою в серці. З вірою в Бога і в Україну. Спочатку ніс хреста. Довгих 27 років. Через радянські тюрми, табори і камеру смертників. Потім взяв до рук синьо-жовтого прапора. І знову боровся.

Як знав. Як вмів. Як міг.

Коли політичні падлюки і голодний люмпен почали поливати брудом і цькувати лідерів Народного Руху і проукраїнських партій, мало хто наважувався зробити це по відношенню до Левка Лук`яненка. Оті 27 років неволі кололи їм очі, як колючки з тернового вінка, і язик не повертався.

А йому вони теж кололи. Глибоко в серці. Як непрооперовані осколки української Голгофи. Але він не зважав. Бо вірив і боровся. До останнього.

І ось одна з тих колючок вцілила…

Апостоли – вони такі: незламні, нескорені, непідкупні. Але, не вічні.

Левкові Лук`яненку прагнулось залишити після себе вільну Україну. Єдину, святу, соборну.

Проте сталось так, що не встиг. Стоїть тепер ангелом біля гробниці з відкоченим убік каменем і каже:

– Чого дивитесь: Нема її тут – Україна воскресла! Ось плащаниця-прапор її. Беріть і увіруйте! В Бога і в Україну.

І – боріться. Бо, окрім вас – нікому. А без вас – знову Голгофа…

Любов Бурак (псевдо — Дзвінка Торохтушко)

Довідка:

Левко Лук’яненко – співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор Акту проголошення незалежності України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. 24 серпня цього року йому мало виповнитися 90 років, однак 7 липня відійшов за межу життя.