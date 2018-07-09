Ганьбить все правосуддя України, – Олександр Солонтай про рішення тернопільської судді Любомири Сливки
Тернопіль став, ймовірно, першим містом, у якому Закон «Про місцеве самоврядування» у частині правомочності пленарних засідань сесії, вирішили трактували у новий спосіб. Про це у мережі Фейсбук пише тернопільський політик Іван Сороколіт.
Нагадаємо, рік тому (2 червня 2017 року) міський голова Сергій Надал розпочав пленарне засідання сесії за відсутності в залі більшості депутатів (для Тернополя це мінімум 22).
Тернопіль у цьому відношенні не новачок. Неодноразово у різних містах/селах/селищах виникають ситуації, коли для кворуму також не вистачає лише одного депутата.
Ось один з останніх прикладів з іншого обласного центру – Кропивницького (http://www.kr-rada.gov.ua/…/zarobitna-plata-vchitelyam-ptu-…).
Однак, тернопільська «суддя» Любомира Сливка вирішила не лише на біле сказати чорне, але й загалом у даному суді поводила себе дуже, м’яко кажучи, дивно, – пише Іван Сороколіт:
1. Простий, чіткий та зрозумілий позов розглядала та затягувала понад рік. А це вже серйозні зауваження щодо вчасності (!) правосуддя.
2. Під час розгляду не ставила жодних запитань та уточнень, а у кінцевому рішенні помістила цілі абзаци з виступів сторони відповідача (міської ради).
3. Не дивлячись на те, що я неодноразово озвучував і наголошував, що в початковому позові мій адвокат допустив технічну помилку зазначивши, що в ТМР налічує саме 42 депутати, а не 44, суддя у рішенні, вибачте, включає дурня і вставляє речення про те, що я говорю про якісь 44 депутати. Пані суддя «чомусь» вперто недочула, не перепитала і полінувалась прослухати стенограму.
4. Найцікавіше: «суддя-новатор» Сливка вважає, що мої права, увага, не порушені! Тобто, я не маю права позиватись щодо неправомочності сесії. І це при тому, що я наголошував і акцентував на усіх своїх одночасних статусах позивача: і як тернополянина (члена територіальної громади), і як депутата, і як громадянина України. Я цікавився і у відповідача та судді: якщо тернополяни не мають право позиватись щодо незаконності сесії, а прокуратура позбавлена наглядової функції, то хто тоді має право позиватись?
5. І як фінал: суддя вирішила прямо зарахувати міського голову до «загального складу ради».
Але ми все ж підемо далі. Мусимо перевірити що на такі «суддівські винаходи» думає апеляційний суд, верховний суд, рада суддів.
Можливо й дійсно, саме Сергій Надал та «суддя» Любомира Сливка праві і доведуть усій країні, що багаторічне трактування Закону та традиції місцевого самоврядування в Україні в питаннях кворуму буле невірними, – пише політик.
За словами політичного експерта Олександра Солонтая, ухвала суду в Тернополі дуже дивна, мабуть виносив типовий суддя, що ганьбить все правосуддя України.
- Взагалі, це перший відомий мені випадок, свідомого ігнорування норми закону, що депутатів в залі має бути не менше 50%+1. Були випадки, що помилку ставалася по незнанню, і таких прикладів багато, а от приклад того, що всі знали наперед про те, що засідання нелегітимне, але всеодно засідали, бачу вперше. Як і вперше бачу такий нелогічний висновок суду! – так коментує це рішення
- Я не фахівець, але як можна трактувати закон по іншому не боючись нічого? Те що суддя має в цьому інтерес не викликає сумнівів, – пише атовець Андрій Столяров.