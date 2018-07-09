Ганьбить все правосуддя України, – Олександр Солонтай про рішення тернопільської судді Любомири Сливки

Тернопіль став, ймовірно, першим містом, у якому Закон «Про місцеве самоврядування» у частині правомочності пленарних засідань сесії, вирішили трактували у новий спосіб. Про це у мережі Фейсбук пише тернопільський політик Іван Сороколіт.

Нагадаємо, рік тому (2 червня 2017 року) міський голова Сергій Надал розпочав пленарне засідання сесії за відсутності в залі більшості депутатів (для Тернополя це мінімум 22).

Тернопіль у цьому відношенні не новачок. Неодноразово у різних містах/селах/селищах виникають ситуації, коли для кворуму також не вистачає лише одного депутата.

Ось один з останніх прикладів з іншого обласного центру – Кропивницького (http://www.kr-rada.gov.ua/…/zarobitna-plata-vchitelyam-ptu-…).

Однак, тернопільська «суддя» Любомира Сливка вирішила не лише на біле сказати чорне, але й загалом у даному суді поводила себе дуже, м’яко кажучи, дивно, – пише Іван Сороколіт:

1. Простий, чіткий та зрозумілий позов розглядала та затягувала понад рік. А це вже серйозні зауваження щодо вчасності (!) правосуддя.

2. Під час розгляду не ставила жодних запитань та уточнень, а у кінцевому рішенні помістила цілі абзаци з виступів сторони відповідача (міської ради).

3. Не дивлячись на те, що я неодноразово озвучував і наголошував, що в початковому позові мій адвокат допустив технічну помилку зазначивши, що в ТМР налічує саме 42 депутати, а не 44, суддя у рішенні, вибачте, включає дурня і вставляє речення про те, що я говорю про якісь 44 депутати. Пані суддя «чомусь» вперто недочула, не перепитала і полінувалась прослухати стенограму.

4. Найцікавіше: «суддя-новатор» Сливка вважає, що мої права, увага, не порушені! Тобто, я не маю права позиватись щодо неправомочності сесії. І це при тому, що я наголошував і акцентував на усіх своїх одночасних статусах позивача: і як тернополянина (члена територіальної громади), і як депутата, і як громадянина України. Я цікавився і у відповідача та судді: якщо тернополяни не мають право позиватись щодо незаконності сесії, а прокуратура позбавлена наглядової функції, то хто тоді має право позиватись?

5. І як фінал: суддя вирішила прямо зарахувати міського голову до «загального складу ради».

Але ми все ж підемо далі. Мусимо перевірити що на такі «суддівські винаходи» думає апеляційний суд, верховний суд, рада суддів.

Можливо й дійсно, саме Сергій Надал та «суддя» Любомира Сливка праві і доведуть усій країні, що багаторічне трактування Закону та традиції місцевого самоврядування в Україні в питаннях кворуму буле невірними, – пише політик.

За словами політичного експерта ухвала суду в Тернополі дуже дивна, мабуть виносив типовий суддя, що ганьбить все правосуддя України.