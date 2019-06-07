На Тернопільщині директорка змагається з учнем, хто швидше схудне

Для енергійної директорки школи ЗОШ I-III ступенів смт Гусятина Олександри Демкури немає непосильних завдань: то станцює з дітьми танець так, що відео миттєво стає найпопулярнішим в інтернеті, то займається спортом і укладає з учнями парі.

І цього разу ініціативна керівниця відзначилась неординарністю: пані Олександра уклала спортивне парі з учнем своєї школи Богданом. Умови дуже прості: виграє той, хто за тиждень втратить найбільше кілограмів.

Минулого року ми вже закладали парі з Богданом – розповідає Олександра Демкура. – Ми поспорили на бажання. Я програла. Цього разу влаштувати парі ми вирішили дуже спонтанно. Ми говорили з учнем і я запропонувала спробувати знову. Йде літо, я сама схуднути не зможу, тому мені потрібен колега.

Однак, Олександра і її напарник не планують дотримуватися жорстких дієт, натомість вони включать до свого раціону більше фруктів і овочів, та активних піших прогулянок. Олександра буде підтримувати зв’язок з учнем в режимі «Онлайн» і звітуватиме про кожен свій крок. У такий спосіб вони зможуть обмінюватися порадами і досягненнями.

«Витівка» пані Олександри не залишилась поза увагою наших журналістів, тож ми випитали в неї більше деталей.

Розкажіть, будь ласка, чому вирішили організувати спортивний марафон саме з учнем?

Це рішення було прийнято спонтанно під час приватної розмови з учнем. Він саме зайшов до мене в кабінет з деяким питанням. Між іншим, саме з Богданом ми вже заключили парі вдруге. І у нього , і у мене є проблема зайвої ваги. У такий спосіб ми допомагаємо один одному, як партнери.

Чи підтримують рішення ваші колеги та учні?

Усі люди різні. Думки всіх я знати не можу. Але ми відчуваємо підтримку більшості. Можливо хтось і питає себе навіщо це мені. Знаю, що однокласники Богдана допомагають йому, запрошуючи на велосипедні і піші прогулянки. І ставлять на перемогу Богдана 🙂 Між іншим, за результатами першого контрольного зважування переміг Богдан. У нього мінус 2 кг, а у мене без змін. Вдалося в знаки дні народження друзів і весілля в родині 🙂 Але ми марафон продовжуємо і тісно спілкуємося щодня у вайбері. Мене, як і Богдана, дуже підтримують рідні. Це важливо. У планах на майбутній навчальний рік організувати в школі гурток фітнесу окремо для вчителів і окремо для учнів. Це пропозиція молодого вчителя фізкультури Білоуса Тараса Вікторовича. Так що наші найкращі результати ще попереду.

Чи зриваєтесь на солоденьке?

А на солоденьке зриваюся 🙂 Потрібно виробляти силу волі. Хоча контролювати себе можу набагато краще як раніше.

На вашу думку, хто виграє – ви чи Богдан?

Перше зважування виграв Богдан. Але ми з ним не визначали терміну закінчення марафону. Один раз в тиждень, кожної неділі зранку в нас контрольне зважування. І ми будемо так продовжувати поки вага кожного з нас не стане такою, щоб відповідала віку і росту. І це не за допомогою дієт одноразових, а за допомогою системного здорового харчування і активного способу життя. Щоденна ходьба не менше 10 тисяч кроків. Дуже рада, що Богдан у цьому більш дисциплінований 🙂 Буду наздоганяти його.

Чи б хотіли ви організувати марафон із більшою кількістю учнів?

Дуже сподіваюся, що наш з Богданом марафон стане прикладом для інших не соромитися заявляти про свої проблеми, а дружно, з підтримкою один одного, долати їх. І саме колективна ходьба, чи то прогулянки, чи катання на велосипеді буде цьому сприяти. А з 1 вересня заняття фітнесом стане ще одним важливим кроком наближення до здорового активного способу життя.

Виявляється, практично більша частина учнів веде здоровий спосіб життя, і їм у цьому допомагають вчителі. До прикладу, на цих фотографіях клас Богдана вирушив на велосипедну прогулянку з класним керівником Іриною Галиняк.

І хоча навчання вже завершилось, але діти продовжують проводити час одне з одним.

Підготувала: Хшанович Катерина Олегівна

Джерело: Всеосвіта