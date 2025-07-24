Наталія Дідик презентує серію картин “Люди як камені” у Тернополі

31 липня о 19:00 у креативному кластері Nа пошті відкриється виставка тернополянки Наталі Дідик. Це вже четверта персональна виставка художниці у нашому місті.

“У своїх роботах я завжди звертаюся до людини — її емоцій, станів, внутрішнього світу. Мене надихають обличчя, погляди, тиша між словами.

Але цього разу до мого натхнення додалося ще дещо — каміння. Його природна краса, масивність і водночас тендітна рівновага зачарували мене. У кожному камені я побачила характер, форму, настрій. І я відчула, що хочу поєднати ці два світи — людську емоційність та спокій природи.

Ця серія картин — про баланс. Про стійкість і вразливість. Про внутрішню силу, яку не завжди видно, але яка тримає нас на поверхні навіть у найважчі моменти.

Я вірю, що краса — у щирості. У тому, що справжнє. У тому, що залишається з нами, коли все довкола змінюється”, – так розповідає авторка про ідею виставки.

Запрошуємо провести цей вечір в оточенні картин і за келихом вина у креативному кластері Nа пошті (вул. Коперника, 4). Віримо, що саме мистецтво допомагає знайти баланс і рівновагу у турбулентні часи, – для цього щомісяця організовуємо виставки сучасних митців у Тернополі.

Експозиція триватиме до кінця серпня, вхід – вільний.