Традиційно найбільше питань — земельних: рішення, які розглядатимуть на сесії міської ради в четвер

У четвер, 6 червня, відбудеться сесія Тернопільської міської ради, на якій розглянуть ряд питань, які стосуються міста та громади. Згідно порядку денного, розміщеного на сайті ради, депутати заслухають звіт про виконання бюджету за перший квартал, обговорять внесення змін у Програму збереження культурної спадщини міста і, можливо, назвуть вулицю на честь відомого тернополянина.

Бюджетна арифметика: доходи, видатки, субвенції.

Згідно звіту, доходи загального і спеціального фонду бюджету Тернополя (громади) становили 674738,1 тис.грн, а видатки—606698,4 тис.грн. Планується внести зміни до Бюджету на 2019 рік та збільшити його загальний фонд на 10481,95 тис. грн за рахунок субвенції в освітній та медичній сферах.

Також, якщо депутати підтримають проект «Про місцеві податки і збори», буде встановлено такі місцеві збори:

Збір за місця для паркування транспортних засобів;

Туристичний збір;

Єдиний податок за ставками;

Податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю, яка складається із земельного податку та орендної плати за землю).

Проект передбачає пільги окремим категоріям платників податку на майно.

Найменування вулиці, порядок проведення конкурсу та приміщення для музею

За результатами електронної петиції на розгляд сесії винесли пропозицію назвати вулицю «Проектна-209» в житловому районі «Південний» на честь Андрія Пушкаря, українського спортсмена-рукоборець, багаторазового чемпіона України, Європи та світу, який трагічно загинув в ДТП минулого року.

Щоб упорядкувати процедуру призначення керівників закладів позашкільної освіти в галузі культури, депутатам пропонується проголосувати за затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на цю посаду.

Також пропонується надати «Музею національно–визвольної боротьби Тернопільщини» в безоплатне користування нежитлове підвальне приміщення на вулиці Коперника, 1. Музей планує до кінця року розмістити там історико–меморіальний музей політичних в’язнів.

У безоплатне користування може отримати будівлі та споруди центру стерилізації та тимчасового утримання бездомних тварин у селі Дичків ТОВ «Дичків Хелп», яке перемогло у процедурі закупівлі. Проект рішення визначає перелік майна, яке за позитивного голосування перейде у позичку (безоплатне користування) до товариства.

Традиційно найбільше питань — земельних

В основному питання стосуються дозволів на розробку проекту землеустрою, приватизації земельних ділянок, відведення у користування ділянок для обслуговування приміщень або зміни їх цільового призначення. Пропонується продати земельну ділянку на вулиці Микулинецька, площею 1,5079 га, у власність підприємству за майже 3 мільйони гривень.

Всього на розгляд винесено 207 проектів, а за що депутати проголосують — побачимо на сесії.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).

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