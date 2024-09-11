Четверо мешканців Тернопільщини привласнювали дрони, призначені для військових

Четверо мешканців Тернопільщини, зловживаючи службовим становищем, викрали з поштових відправлень безпілотників загальною вартістю майже 6 млн грн. Фігуранти перепродавали квадрокоптери в інтернеті. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили протиправну діяльність злочинної групи, учасники якої заволоділи коштами громадян під приводом закупівлі та продажу дронів.

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Тернополя, один із яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Останній залучив до злочинної схеми своїх підлеглих.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом.

У подальшому ділки продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. «Товар» відправляли замовникам з відділення за місцем роботи. Оплату зловмисники отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

У такий спосіб фігуранти привласнили вміст 26 відправлень для наших воїнів загальною вартістю майже 6 млн грн.

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в транспортних засобах фігурантів на території Львівської області та м. Києва. Вилучено 15 мобільних телефонів, компʼютерну техніку, 25 банківських карток, документи й чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Поліцейські також заблокували цифрові активи на криптогаманцях «бізнесменів».

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – особисте зобов’язання та нічні домашні арешти. Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження всіх причетних до схеми осіб.