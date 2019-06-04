У Тернопіль приїде понад 90 іноземних волонтерів – потрібні “приймаючі” сім’ї

Міжнародна молодіжна організація AIESEC у Тернополі надає чудову можливість для мешканців нашого міста взяти участь у програмі «Host Family».

Цього літа у Тернопіль приїде понад 90 іноземних волонтерів, активних та небайдужих студентів з усього світу, щоб реалізовувати освітні, соціальні та екологічні проекти. Вони спрямованні на досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН, всі вони застосовуватимуть свої якості та вміння, щоб зробити ці проекти кращими.

Тому відкривається програма «Host Family».

Які можливості вона відкриває?

“Перш за все її учасник має можливість прийняти в себе вдома волонтера-іноземця на 6 чи 3 тижні. Всі стажери володіють високим рівнем англійської мови, тому основною перевагою приймаючого є можливість безкоштовно розвинути розмовну англійську або зовсім почати вивчати «з нуля». Іншим позитивом є те, що всі волонтери – відкриті й привітні молоді люди, які із задоволенням будуть розповідати про культуру й традиції своєї країни, більше того – можуть пригостити чимось смачненьким, привезеним з дому чи просто здивувати традиційним сувеніром.

Із попереднього досвіду учасників програми «Host Family» між приймаючими сім’ями та волонтерами дуже часто зав’язувались хороші дружні відносини, які багато з них підтримують і до тепер: приїжджають вгості, разом подорожують.“ розповідає Ірина Лозінська, представник AIESEC.

“Додатковим плюсом є те, що всі приймаючі сім’ї отримують сертифікат про участь у програмі «Host Family» та долучення до волонтерських проектів.” – додає Королишин Юрій, віце-президент з маркетингу та звязків з гродмадськістю в AIESEC в Тернопполі

Для того, щоб прийняти волонтера потрібно зовсім мало:

– спальне місце;

– можливість для гігієни;

– вільний доступ до кухні (для того, щоб волонтер міг сам собі приготувати поїсти).

Щоб зарєструватись та дізнатись більше – перейдіть за посиланням –http://aiesec.ua/host-family

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