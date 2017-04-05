Троє розбійників, які обікрали тернопільську валютчицю, будуть під вартою

За принципової позиції Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільським міськрайонним судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави до трьох осіб, які підозрюються у вчиненні розбійного нападу у Тернополі 30 березня 2017 року.

Нагадаємо, учасники розбою вирвали з рук жінки сумку з 5000 доларів США та стріляли в її чоловіка, котрий спробував за неї заступитись.Зловмисники втекли з місця події на автомобілі «Mercedes-Benz Vito», та заблукали у одному із сіл Тернопільського району, де покинули авто.

Правоохоронці відшукали покинутий автомобіль у селищі міського типу Великі Бірки Тернопільського району та затримали трьох жителів нашої області, підозрюваних у скоєнні злочину за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).