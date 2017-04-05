Нардеп Тарас Юрик сприятиме виділенню коштів на ремонт шкіл Зборівщини

Народний депутат України Тарас Юрик оглянув у районах свого виборчого округу об’єкти соціальної інфраструктури, які потребують коштів на проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту. Серед них три загальноосвітні навчальні заклади ̶ Зборівська державна українська гімназія імені Романа Завадовича, ЗОШ І-ІІ ступенів села Кабарівці, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Ярчівці.

«Громади трьох населених пунктів – міста Зборів, сіл Кабарівці та Ярчівці – звернулися з проханням про допомогу. Я відвідав об’єкти, оглянув, поспілкувався із керівництвом шкіл, вчителями. У кожному закладі є ряд проблем, ми визначили найбільш нагальні питання, які треба вирішувати першочергово. Почнемо із тих об’єктів, які найбільш гостро потребують ремонту», – каже Тарас Юрик.

У Зборівській державній українській гімназії імені Романа Завадовича навчаються 120 дітей. Наступного року буде 25 років гімназії. За час існування навчального закладу вперше проведуть капітальний ремонт приміщення.

«У нас є три нагальних проблеми. Перша – це зовнішній ремонт і утеплення стіни. Немає гідроізоляції фундаменту, тому під час дощу, зливи чи відлиги дуже багато води тече до підвалу. А в нас підвал – це цокольне приміщення. У ньому є їдальня і навчальні класи. Відповідно вода опиняється там. Друга проблема – у приміщенні треба провести ремонтні роботи – зробити вбиральню, підлогу. Колись як будували гімназію, на землю поклали лінолеум і так досі залишається. І третя проблема – підлога у спортзалі потребує капітального ремонту. Ми її кожного року ремонтуємо частинами», – розповідає директор Зборівської гімназії Ярослава Ковбасюк. – «До нас минулого тижня приїжджав народний депутат Тарас Юрик. Він оглянув гімназію. Ми визначилися, що з усіх проблем нашого навчального закладу найнагальнішою є ремонт у підвалі. Потрібно 150 тисяч гривень на проведення внутрішнього ремонту усього підвалу».

У школі І-ІІ ступенів, що у селі Кабарівці, стоїть проблема заміни даху. «Наша школа функціонує понад 40 років. Ми орендуємо частину приміщення сільського клубу. Перекриття даної будівлі вже прогнило. Дах протікає. Треба все поміняти і замінити покрівлю. Питання перекриття даху стоїть вже 5 років. Необхідно провести капітальний ремонт. На це потрібно близько півмільйона гривень», – каже директор школи села Кабарівці Іванна Матвіїшин.

У загальноосвітній школі І-ІІ ступенів села Ярчівці базову загальну середню освіту здобувають 80 учнів. Тут постало питання щодо проведення заходів з енергозбереження. «У приміщенні найбільшу площу займає спортзал. Тому заміна старих вікон на металопластикові почнеться саме із спортзалу, також замінять вхідні двері. На це виділятимуться 145 тисяч гривень. Треба ще замінити вікна і в класах школи, але починаємо із спортзалу, бо це приміщення найбільше промерзає зимою», – розповідає директор школи села Ярчівці Павло Шляхтун. За його словами, у спортзалі проводяться заняття з фізкультури, а також міжшкільні змагання. Окрім цього, спортзал використовують як актовий зал.

Іван Ставковий вже 19 років працює вчителем фізкультури, у цій школі викладає фізкультуру з 2002-го.

«У спортивному залі я проводжу заняття із бадмінтону, волейболу, гімнастики, баскетболу. Заняття там розпочинаються від кінця жовтня і тривають до кінця березня. Також узимку в спортзалі проводиться гурток з волейболу та туристичний гурток, а також змагання. Температура в спортзалі істотно падала в морозні дні і коли є вітер. Бо вікна і рами потріскані. Тому вітер тепло видуває», – каже вчитель фізкультури школи села Ярчівці Іван Ставковий.

Щоб посприяти у вирішенні цих та інших проблем, підтримати громаду у розбудові інфраструктури, народний депутат України Тарас Юрик планує звернутися до Кабінету Міністрів щодо виділення необхідної суми на проведення нагальних робіт. Йдеться про залучення коштів з Фонду соціально-економічного розвитку. Нагадаємо, торік на 165-й округ Кабмін виділив 20 мільйонів гривень.