Як у Тернополі молились пензлем (фото)

4 квітня у стінах ТВДС розпочалася “ІІ іконописна школа галицької ікони”, викладацьку місію якої очолив пан Андрій Майовець. Участь у шестидневному курсі навчання взяло понад 20 братів та префект семінарії о. Богдан Гавришко.

Перший день занять розпочався з коротенького опису самих ікон, котрі мали можливість вибрати собі учасники для відтворення. Далі кожен мав можливість впорядкувати поверхню дошки від нерівності. Наступним етапом стало перенесення зображення на дошку, в ході якого кожен міг власною рукою рівняти контури зображення та їх закріпити.

І на кінець першого дня учасники наносили позолоту на німб ікони. Всі з нетерпінням чекають наступного заняття.

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