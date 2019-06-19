Цьогоріч загальноміське свято “Випускник – 2019” відбудеться не у суботу, як зазвичай

Цього року загальноміське свято “Випускник – 2019” відбудеться не у суботу, як зазвичай, а в четвер, 27 червня.

У 2019 році Тернопільські школи закінчують 1239 учнів.

Програма загальноміського свята випускного буде схожою на торішні. Спочатку випускники урочисто пройдуть від Надставної церкви до Центрального стадіону, де й відбудеться основна програма урочистостей та нагородження найкращих випускників. Знову буде конкурс вишиванок у кількох номінаціях.